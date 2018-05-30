Лесной пожар в Херсонской области распространился на 580 га

30 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Лесной пожар в Херсонской области охватил 580 га, почти на половине этой площади наблюдается верховой пожар. Об этом сообщает главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области.

"Продолжается ликвидация пожара на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства. Организована расстановка сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создания минерализованных полос с целью недопущения распространения огня. Дополнительно привлечены подразделения Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

В целом к ликвидации пожара привлечены 325 человек и 94 единицы техники.

Лесной пожар на площади 20 га возник в воскресенье, 27 мая, на территории Раденского лесничества. По состоянию на 28 мая площадь пожара составляла 100 га.-0-