Летные испытания беспилотника "Катран" начнутся до конца года

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новейший беспилотник вертолетного типа "Катран", который был впервые показан этой весной на параде Победы в Москве, до конца 2018 года приступит к летным испытаниям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы холдинга "Вертолеты России" на форуме "Армия-2018".
Завершить летные испытания "Катрана" планируется в 2019 году.
Отмечается, что сейчас беспилотник "Катран" проходит наземные испытания, которые завершатся осенью 2018 года. После этого специалисты приступят к программе летных испытаний.
Сейчас прорабатывают несколько вариантов комплектации беспилотника. "В частности, рассматривается оснащение вертолета разведывательным оборудованием, а также установка различных видов и типов вооружения", - сказали в холдинге "Вертолеты России".
Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.-0-
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