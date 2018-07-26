Лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) по итогам саммита в столице ЮАР приняли Йоханнесбургскую декларацию, в которой призвали к созданию контртеррористической коалиции с центральной ролью ООН и выразили озабоченность в связи с возможной гонкой вооружений в космосе, сообщает ТАСС.

Лидеры "пятерки" уверены, что честный миропорядок не может допускать применения силы и односторонних принудительных мер в нарушение Устава ООН. "Перед лицом международных вызовов, требующих наших совместных усилий, мы вновь заявляем о своей приверженности формированию более честного, справедливого и представительного многополярного мирового порядка в целях процветания всего человечества, при котором полностью соблюдается всеобщий запрет на применение силы и исключается использование односторонних принудительных мер, - говорится в документе".

Лидеры подтвердили необходимость всеобъемлющей реформы ООН, включая ее Совет Безопасности, в целях повышения его представительности, эффективности и действенности, а также более широкой представленности в нем развивающихся стран, чтобы он мог надлежащим образом реагировать на глобальные вызовы.

Главы государств БРИКС подтвердили свое обязательство повышать эффективность контртеррористической деятельности ООН, а также оказания технической помощи государствам-членам. "Мы призываем к скорейшему завершению работы над всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом и ее принятию Генеральной Ассамблеей ООН", - отмечается в декларации. Лидеры стран БРИКС отметили необходимость запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, в том числе в рамках Конференции ООН по разоружению.

Главы государств "пятерки" призвали все стороны выполнять в полном объеме обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и обеспечить полную и эффективную реализацию плана в целях укрепления мира и безопасности на международном и региональном уровне. Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова мирным путем.

Лидеры стран БРИКС призвали мировое сообщество активнее бороться с коррупцией и отказывать в убежище для виновных в таких преступлениях. В области изменения климата лидеры главы государств "пятерки" приветствовали прогресс в завершении доработки свода правил Парижского соглашения, дали обязательство укреплять энергетическое сотрудничество в БРИКС, особенно в рамках перехода к более экологически устойчивым энергетическим системам.

Наряду с Йоханнесбургской декларацией были подписаны меморандум о партнерстве в области региональной авиации стран БРИКС, а также меморандум о взаимопонимании в области совместных исследований по вопросам распределенного реестра и технологии блокчейн в контексте развития цифровой экономики.-0-