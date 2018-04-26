Лидеры Республики Корея и КНДР вместе посадят дерево в знак примирения

26 апреля, Коян /БЕЛТА - Ренхап/. Лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын вместе посадят дерево в знак обоюдного стремления к миру. Это событие произойдет во время саммита, который пройдет 27 апреля.
Лидеры двух стран посадят сосну, которая проросла в 1953 году. Именно в этом году было подписано перемирие между двумя воюющими сторонами. На памятной табличке, которая будет установлена рядом с деревом, будут выгравированы слова "Здесь пустили корни Мир и Процветание".
Дерево будет высажено в демаркационной зоне, разделяющей Корейский полуостров на две части.-0-
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