Лондон не нашел доказательств "российского влияния" на британскую политику

23 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Британское правительство подтвердило, что не располагает доказательствами успешного вмешательства России в британские демократические процессы, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в распространенном 23 октября ответе кабинета министров на запрос Комитета британского парламента по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий.

"Премьер-министр (Тереза Мэй) заявляла, что Россия пытается использовать информацию как оружие, "задействуя государственные СМИ, чтобы распространять ложную информацию и фотографии, обработанные в фотошопе в попытке посеять рознь на Западе и подорвать наши институты", - цитируются в ответе заявления Терезы Мэй, сделанные в ноябре прошлого года. - В то же время мы хотим повторить, что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, включая Россию, для оказания влияния на демократические процессы в Великобритании".

Ранее ряд британских политиков выступал с заявлениями по поводу того, что Москва якобы могла повлиять на ход агитационной кампании к референдуму 2016 года о выходе Великобритании из состава ЕС. Доказательств этого приведено не было, премьер-министр в ноябре 2017 года также призналась, что не располагает подобными доказательствами.

В свою очередь Россия последовательно отвергала все заявления западных политиков, называя такие утверждения безответственными и безосновательными.-0-