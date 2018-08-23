Лондон опубликовал советы деловым кругам и гражданам на случай незаключения договора о "Брексите"

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании сегодня были опубликованы советы деловым кругам и гражданам в случае, если договор о "Брексите" не будет заключен, пишет Euronews.

Британцев предупредили, в частности, об усложнении экспортных процедур, возможном дефиците некоторых медикаментов, а также о введении дополнительной платы за использование гражданами Великобритании во время нахождения в ЕС своих кредитных карт.

Представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн отметил: "Мы конструктивно и последовательно работаем, чтобы достичь такой сделки (по "Брексит"). Но очевидно, что прекращение британского членства нарушит нормальное течение жизни, независимо от того, состоится сделка или нет. Вот почему все, и особенно экономические операторы, должны быть подготовлены".-0-