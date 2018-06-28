Лоукостер Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лоукостер Wizz Air меняет политику провоза ручной клади на своих рейсах. Об этом пишет Independent.
Пассажиры, которые не оплачивали приоритетную посадку (Wizz Priority), должны будут сдать сумки ручной клади в багажное отделение. Стандартный посадочный билет будет включать в себя бесплатное размещение только той ручной клади, которая помещается под сидение спереди. В том случае, если сумку невозможно поставить под кресло, ее не разрешат размещать на полках над местом и потребуют сдать в багаж.
При бронировании билета за приоритетную посадку нужно будет заплатить от 5 до 12 евро, в аэропорту возьмут за такую посадку 25 евро.
Представители Wizz Air среди причин нововведений назвали недостаток места на борту самолета, а также стремление сократить очереди при посадке.
Ранее лоукостер Ryanair также ввел новые правила перевозки ручной клади для своих пассажиров.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.313 BYN
|2.306 BYN
|2.318 BYN
|USD
|2.0011 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.1621 BYN
|3.156 BYN
|3.17 BYN