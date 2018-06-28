Лоукостер Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лоукостер Wizz Air меняет политику провоза ручной клади на своих рейсах. Об этом пишет Independent.

Пассажиры, которые не оплачивали приоритетную посадку (Wizz Priority), должны будут сдать сумки ручной клади в багажное отделение. Стандартный посадочный билет будет включать в себя бесплатное размещение только той ручной клади, которая помещается под сидение спереди. В том случае, если сумку невозможно поставить под кресло, ее не разрешат размещать на полках над местом и потребуют сдать в багаж.

При бронировании билета за приоритетную посадку нужно будет заплатить от 5 до 12 евро, в аэропорту возьмут за такую посадку 25 евро.

Представители Wizz Air среди причин нововведений назвали недостаток места на борту самолета, а также стремление сократить очереди при посадке.

Ранее лоукостер Ryanair также ввел новые правила перевозки ручной клади для своих пассажиров.-0-