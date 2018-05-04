Махмуд Аббас переизбран председателем исполкома Организации освобождения Палестины

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинский лидер Махмуд Аббас переизбран на пост председателя исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), сообщают информагентства.
Решение о переизбрании 83-летнего Махмуда Аббаса было принято единогласно на заседании Национального совета Палестины в Рамалле.
Организация освобождения Палестины признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа. Исполком ООП считается высшим исполнительным органом политической власти в стране. Его члены избираются на съезде Национального совета Палестины. Исполком формируется из представителей различных палестинских сил, кроме ХАМАС и движения "Исламский джихад". Махмуд Аббас возглавляет ООП с 2004 года.-0-
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