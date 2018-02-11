МАК приступил к расследованию авиакатастрофы в Подмосковье

11 февраля, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расследованию авиакатастрофы самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

"В МАК сформирована комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. В ее состав вошли четыре сотрудника", - сообщили в ведомстве.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", на борту которого находился 71 человек, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Поисково-спасательная операция на месте крушения Ан-148 будет проводиться круглосуточно.

Более 60 пассажиров самолета были жителями Оренбургской области, четыре члена экипажа - жителями Саратовской области. -0-