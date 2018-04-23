Макрон и Трамп обменяются подарками в честь 250-летия отношений США и Франции

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня прибывает в США с первым официальным визитом. Об этом сообщают информагентства.

Уже сейчас известно, какими подарками обменяются Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.

Как рассказал президент Франции в интервью телеканалу Fox News, он и его супруга Бриджит преподнесут в подарок американскому лидеру дуб с севера Франции - из мест, где началась высадка американских солдат во время Второй мировой войны. Это дерево президенты планируют вместе посадить в саду Трампа, как символ долгосрочных отношений.

По данным телеканала CNN, американская супружеская чета подарит Эммануэлю Макрону и его супруге фрагмент обивки антикварного стула из Голубой комнаты Белого дома, заключенный в рамку. Стул, из обивки которого сделан подарок, изготавливался по заказу пятого президента страны Джеймса Монро. Также французским гостям подарят альбом с фотоснимками, которые будут сделаны в ходе официального визита, и серебряную чашу Tiffany&Co с подписями Дональда и Меланьи Трамп.

Визит Эммануэля Макрона в США приурочен к 250-летию отношений США и Франции. В ходе визита запланировано общение с американской президентской четой, выступление в конгрессе. Также ради французских гостей Дональд Трамп организует правительственный ужин.-0-