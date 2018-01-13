Макрон поддержал предложение включить багет в список наследия ЮНЕСКО

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение о включении багета в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщают информагентства.
По словам Эммануэля Макрона, багет является частью повседневной жизни французов, и это особая история. "Мы должны сохранить совершенство багета и наше мастерство в его создании", - считает французский лидер. Он добавил, что французскому багету "завидуют во всем мире".
В декабре прошлого года список ЮНЕСКО пополнила неаполитанская традиция приготовления пиццы. Французские пекари считают, что багет также достоин включения в список нематериального наследия, и Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает эту позицию.
Как отмечает глава Французской конфедерации булочников и кондитеров Доминик Анракт, багет - это такой же символ Франции, как и Эйфелева башня. Признание багета на уровне ЮНЕСКО поможет сохранить ремесленные традиции хлебопечения, которые сохранились во Франции, а также обеспечить работой 33 тыс. булочников по всей стране.-0-
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