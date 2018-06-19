Макрон заявил, что первый бюджет еврозоны может быть принят в 2021 году

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый бюджет еврозоны может быть принят в 2021 году, сообщают информагентства со ссылкой на президента Франции Эмманюэля Макрона.

Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. "Бюджет еврозоны может появиться в 2021 году, - цитирует слова Макрона ТАСС. - Над этой идеей наши страны работали в течение последних десяти лет".

Президент Франции не стал раскрывать параметры первого бюджета, отметив, что об этом стороны будут договариваться во время предстоящих дискуссий. Вместе с тем он выразил мнение, что "создание бюджета еврозоны послужит развитию более суверенной, единой и солидарной Европы". Это позволит достичь большей координации на европейском уровне по многим актуальным вопросам, таким как проблема миграции, защита границ и граждан, финансы.

Также отмечена важность создания банковского союза.-0-