Массачусетский технологический институт – в первой строчке рейтинга лучших вузов мира по версии QS

Массачусетский технологический институт (MIT, США) возглавил рейтинг лучших университетов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS).

В опубликованный 6 июня в 15-й раз список QS World University Rankings 2019 вошла почти тысяча лучших вузов мира. MIT назван лучшим высшим учебным заведением мира седьмой раз подряд, побив рекорд Гарвардского университета. Следующие три строчки тоже заняли американские вузы.

Кроме того, их позиции в сравнении с прошлогодним рейтингом не изменились. Это Стэндфордский и Гарвардский университеты, а также Калифорнийский технологический институт. Следом идут английские вузы - Оксфордский и Кембриджский университеты. В этом году они поменялись местами в рейтинге. Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха - на седьмой строке. В первую десятку рейтинга также входят Имперский колледж Лондона (Великобритания), Чикагский университет (США) и Университетский колледж Лондона (Великобритания). Среди университетов Азии самую высокую строку в рейтинге занял Национальный университет Сингапура – он на 11 месте. Китайский Университет Цинхуа поднялся с 25-го на 17 место.

QS публикует рейтинг лучших вузов мира начиная с 2004 года. Оценка учебных заведений идет по шести критериям: академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).