Мастер спорта по подводной охоте Андрей Турухано погиб на Кипре

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подводный охотник из Санкт-Петербурга Андрей Турухано погиб на Кипре, сообщает 24 сентября ТАСС.

Спортсмен погиб в море во время охоты, на которой он был один. Поэтому об обстоятельствах смерти ничего не известно.

Кипрские СМИ сообщают, что спортсмен погрузился в воду, а жена ждала его в лодке. Потом Турухано поднялся на поверхность и жестом показал, что у него проблемы. Охотника вытащили из воды и доставили в больницу Пафоса, где он и умер, предположительно, от асфиксии.-0-