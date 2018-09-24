Мастер спорта по подводной охоте Андрей Турухано погиб на Кипре

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подводный охотник из Санкт-Петербурга Андрей Турухано погиб на Кипре, сообщает 24 сентября ТАСС.
Спортсмен погиб в море во время охоты, на которой он был один. Поэтому об обстоятельствах смерти ничего не известно.
Кипрские СМИ сообщают, что спортсмен погрузился в воду, а жена ждала его в лодке. Потом Турухано поднялся на поверхность и жестом показал, что у него проблемы. Охотника вытащили из воды и доставили в больницу Пафоса, где он и умер, предположительно, от асфиксии.-0-
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