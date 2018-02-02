Медведев: в ЕАЭС необходим баланс между защитой национальных интересов и созданием общего рынка

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе необходим баланс между защитой национальных интересов и созданием общего рынка. Такое мнение высказал председатель правительства России Дмитрий Медведев журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета, передает корреспондент БЕЛТА.
"Баланс между регулированием собственного рынка, иногда его защитой и созданием общего рынка - это самая сложная задача. Достижим ли в принципе абсолютно свободный рынок товаров, работ и услуг? Абсолютного ничего в мире не бывает, но стремиться в этом направлении необходимо. В этом плане предстоит еще очень большая работа, касающаяся ограничений, которые есть во всех государствах", - считает Дмитрий Медведев.
В прошлом году было снято 10 ограничений, их еще осталось несколько десятков, но они будут постепенно устраняться, сказал председатель правительства РФ.-0-
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