Медведев: в ЕАЭС необходим баланс между защитой национальных интересов и созданием общего рынка

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе необходим баланс между защитой национальных интересов и созданием общего рынка. Такое мнение высказал председатель правительства России Дмитрий Медведев журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Баланс между регулированием собственного рынка, иногда его защитой и созданием общего рынка - это самая сложная задача. Достижим ли в принципе абсолютно свободный рынок товаров, работ и услуг? Абсолютного ничего в мире не бывает, но стремиться в этом направлении необходимо. В этом плане предстоит еще очень большая работа, касающаяся ограничений, которые есть во всех государствах", - считает Дмитрий Медведев.

В прошлом году было снято 10 ограничений, их еще осталось несколько десятков, но они будут постепенно устраняться, сказал председатель правительства РФ.-0-