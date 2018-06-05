Мексика ввела ответные пошлины на американские товары

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Мексики заявило о введении таможенных пошлин в размере 15-25% на стальную продукцию и некоторые сельхозтовары из США в ответ на введение администрацией американского президента Дональда Трампа пошлин на сталь и алюминий, сообщает ТАСС.
В официальной газете мексиканского правительства сегодня был опубликован список товаров, попадающих под новые пошлины. В частности, пошлины в размере 20% вводятся на импорт из США свинины, яблок и картофеля. Пошлинами в размере 20-25% будут облагаться различные виды сыра и бурбона (кукурузного виски).
Ранее США объявили о введении с 1 июня 2018 года пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Канады, Мексики и ЕС.-0-
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