Мелания Трамп раскритиковала политику отделения детей от родителей-мигрантов

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая леди США Мелания Трамп раскритиковала политику администрации американского президента об отделении детей от родителей-мигрантов, которые нелегально попали в страну, сообщает CNN.

Как заявила директор по коммуникациям первой леди Стефани Гришем, миссис Трамп не может видеть детей, лишенных родителей и семей, и надеется, что стороны смогут собраться и достичь успешной иммиграционной реформы. Она считает, что "США должны быть страной, которая соблюдает все законы, но также страной, которая руководит сердцем".

С требованием прекратить политику отделения детей от родителей-мигрантов выступила и жена экс-президента США Джорджа Буша Лора Буш. В колонке для Washington Post она написала: "Наше правительство не должно заниматься складированием детей в бывших супермаркетах или размещением их в палаточных городках в пустыне близ Эль-Пасо".

Ранее генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что мигранты из Центральной Америки, которые незаконно пересекли границу с США, могут быть разлучены со своими детьми. При этом американские власти могут обвинить в незаконном проникновении только родителей, но не детей. Дети рассматриваются, как несовершеннолетние без сопровождения взрослых, они передаются под опеку Министерства здравоохранения и социальных услуг. Их отправляют в отдельные убежища, которые находятся в том числе в помещениях бывших супермаркетов. Согласно данным американского Министерства внутренней безопасности, за шесть недель подобная политика уже привела к изъятию около 2 тыс. детей у их родителей.-0-