Мемориальный комплекс в Катыни откроют сегодня после реставрации

На мемориальном комплексе "Катынь" в Смоленской области, где захоронены польские военнопленные и советские граждане, закончены реставрационные работы. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония открытия пройдет сегодня, 20 апреля. В ней примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр культуры РФ Владимир Мединский.
Во входном павильоне представлена обновленная выставка о комплексе, а на внешних стенах смонтированы металлические ламели с именами захороненных советских граждан и польских военнопленных. Смысловой центр комплекса - мемориал "Расстрел" и стена с указанием фамилий репрессированных. Открывается вновь построенный музейно-выставочный центр с экспозицией по истории российско-польских отношений в XX - начале XXI веков.
Мемориальный комплекс состоит из двух частей: территории, где погребены жители Смоленской области, жертвы политических репрессий, и военного кладбища, на котором погребены польские военнопленные.
Мемориал "Катынь" расположен в 10 км западнее Смоленска вблизи Витебского шоссе. Первые расстрелы происходили здесь, по словам очевидцев, в начале 1920-х годов. В 1940 году в Катыни были убиты 4 тыс. пленных польских офицеров, оказавшихся в СССР после начала Второй мировой войны.
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