Международная встреча по Сирии может пройти в Астане до конца года

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии может пройти в Астане до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.

По предварительной информации МИД Казахстана, речь идет о конце ноября - начале декабря.

В Астане уже состоялись девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным результатом встреч в столице Казахстана стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. -0-