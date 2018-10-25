Международная встреча по Сирии может пройти в Астане до конца года

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии может пройти в Астане до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.
По предварительной информации МИД Казахстана, речь идет о конце ноября - начале декабря.
В Астане уже состоялись девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным результатом встреч в столице Казахстана стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. -0-
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