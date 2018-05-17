Международный книжный салон открылся в Санкт-Петербурге

В тринадцатом Международном книжном салоне, который открылся 17 мая в Санкт-Петербурге, представлены 22 страны и регионы России. Среди участников – 255 издательств и предприятий книжной торговли. Об этом сообщает ТАСС.
Салон продлится с 17 по 22 мая в центре города над Невой – в Манеже, на Манежной площади, на прилегающих улицах.
В этом году мероприятия салона посвящены 315 дню рождения города, и элементом оформления стала эмблема юбилея.
Среди мероприятий салона – ежедневные встречи с российскими и иностранными писателями, публичные дискуссии, презентации новых произведений, сессии автографов.
Отдельный стенд на Международном книжном салоне посвящен творчеству Даниила Гранина, 100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2019 году.
Организаторы салона подготовили для участников и посетителей обширную культурную программу. Вечером 17 мая на экране на Манежной площади под открытым небом запланирован показ немого фильма "Раскольников" по роману Федора Достоевского "Преступление и наказание".
В программе также – концерт музыкальных произведений с литературными корнями в исполнении симфонического оркестра "Северная симфония" театра "Мюзик-холл" под руководством Фабио Мастранджело. 18 мая в графике - "рок-день".
В программе салона много мероприятий для детей.
XIII Международный книжный салон проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Российского книжного союза.
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