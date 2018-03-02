Министр культуры Франции заявил, что "Джоконда" может покинуть Лувр

Знаменитая "Мона Лиза" может покинуть Лувр. Об этом сообщила министр культуры Франции Франсуаз Ниссен. Такое заявление министр сделала в ходе интервью для радио Europe 1 в четверг 1 марта 2018 года.

По словам министра, в ближайшее время она планирует встретиться с директором Лувра и обсудить с ним этот вопрос. Как полагает Франсуаз Ниссен, необходимо бороться с "культурной сегрегацией". Произведения искусства должны быть доступны широкой публике, а не заперты в одном помещении на протяжении многих лет.

Сейчас рассматриваются различные варианты того, где может быть выставлена "Джоконда". Главным кандидатом на эту роль является город Ланс, расположенный на севере Франции. Идею привезти шедевр Леонардо да Винчи в филиал Лувра, расположенный в Лансе, уже высказывал мэр города. Его идею поддержали и горожане. В частности, на одном из матчей болельщики местной футбольной команды, во время одного из матчей, развернули плакат с требованием привезти картину в их город.

Стоит отметить, что некоторые эксперты не разделяют идеи о том, что "Моне Лизе" следует покидать Лувр. Напомним, что картина крайне редко выставлялась в других музеях. Так, после окончания Второй Мировой войны было всего несколько таких случаев: в 1963 году "Джоконду" вывозили в США. Кроме того, в 1974 году она выставлялась в СССР и Японии. Учитывая значимость картины с исторической и культурной точки зрения, начиная с 2005 года для "Моны Лизы" в Лувре был выделен отдельный зал.