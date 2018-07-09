Министр по Brexit ушел в отставку из-за несогласия с Терезой Мэй

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский министр по вопросам выхода из ЕС (Brexit) Дэвид Дэвис ушел в отставку из-за несогласия со стратегией "мягкого Brexit", избранной премьером Терезой Мэй, сообщает Би-Би-Си.

В заявлении об уходе Дэвид Дэвис написал, что "нынешняя тенденция в политике и тактике" делает "все менее и менее вероятным" выход Британии из таможенного союза и общего рынка.

Он указал, что не убежден, что тактика переговоров правительства "не приведет лишь к новым требованиям уступок" со стороны Брюсселя. В ответ Тереза Мэй тепло поблагодарила Дэвиса за работу в правительстве, но заметила, что не согласна "с вашей характеристикой политики, которую мы утвердили на заседании кабинета в пятницу".

Отставка Дэвида Дэвиса станет пятой по счету в правительстве Мэй за последние восемь месяцев.

Ранее, 6 июля, Тереза Мэй собрала правительство в полном составе в своей загородной резиденции Чекерс, чтобы добиться от министров поддержки своего курса на сохранение значительного уровня интеграции Великобритании с ЕС, включая новый режим двусторонней торговли, мало отличающийся от таможенного союза. В окружении Мэй были готовы к тому, что некоторые министры в этот момент подадут в отставку, например глава МИД Борис Джонсон, который публично критиковал линию Мэй. Однако тогда все члены кабинета предпочли остаться на своих постах.

После встречи в Чекерсе Мэй заявила, что на этапе подготовки стратегии по Brexit она позволяла членам кабинета свободно высказывать свое мнение публично, но теперь это положение изменилось, и министры должны нести коллективную ответственность за политику правительства.

Сегодня Тереза Мэй должна представить свою стратегию "мягкого брексита" в парламенте, а 10 июля правительство обнародует белую книгу с детальным изложением своих предложений по будущим отношениям с ЕС.-0-