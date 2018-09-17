Минобороны РФ определило номер ракеты, которая попала в малайзийский Boeing

17 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Минобороны России установило номер ракеты, которой в 2014 году был сбит малайзийский Boeing. Об этом сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления военного ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин.

По его словам, на представленных Совместной следственной группе фрагментах ракеты были номера сопла и двигателя. "Зная серийные номера сопла и двигателя, появилась возможность установить номер ракеты", - сказал Паршин.

По информации Минобороны России, ракета была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась. "В архивах Долгопрудненского НИИ исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер ракеты. Дата сборки - 24 декабря 1986 года. Ракета 29 декабря 1986 года была отправлена ж/д транспортом в войсковую часть 20/152. Ее действительное наименование - 223-я зенитная ракетная бригада. Входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области УССР", - сказал Николай Паршин и уточнил, что эта часть никогда на территорию РФ не выводилась.

В Минобороны России также сообщили, что воинская часть Украины, где хранилась ракета, привлекалась к операции Киева в Донбассе.

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что представленная Минобороны РФ аудиозапись доказывает причастность Украины к крушению Boeing. По словам генерала, разговор украинских военнослужащих на записи происходил в Одесской области в 2016 году во время учений "Рубеж-2016" и был опубликован в украинских СМИ.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая 2018 года эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу. Тем не менее 25 мая правительства Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в причастности к крушению Boeing и заявили о намерении привлечь Москву к международной ответственности. Они также обратились к России с предложением вступить в переговоры, направленные на поиск подходящего решения, и предупредили о возможности передачи дела в международный суд или организацию.-0-