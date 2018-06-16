Мощный тайфун обрушился на юг Японии

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Гаеми" обрушился на южные японские острова Окинава, сообщают информагентства.

Тайфун принес с собой проливные дожди и шквалистый ветер, в некоторых районах объявлено предупреждение о рекордных осадках.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, скорость ветра в центре тайфуна составляет 20 м/с, при порывах достигает 30 м/с. Скорость выпадения осадков в регионе - около 110 мм в час. В течение двух суток в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 500 мм осадков. В населенном пункте Ихэя на западе префектуры Окинава уже зафиксирован 50-летний рекорд по количеству осадков.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна не выходить в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.-0-