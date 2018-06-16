Мощный тайфун обрушился на юг Японии

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Гаеми" обрушился на южные японские острова Окинава, сообщают информагентства.
Тайфун принес с собой проливные дожди и шквалистый ветер, в некоторых районах объявлено предупреждение о рекордных осадках.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, скорость ветра в центре тайфуна составляет 20 м/с, при порывах достигает 30 м/с. Скорость выпадения осадков в регионе - около 110 мм в час. В течение двух суток в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 500 мм осадков. В населенном пункте Ихэя на западе префектуры Окинава уже зафиксирован 50-летний рекорд по количеству осадков.
Специалисты предупреждают о повышении высоты волн и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна не выходить в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3168 BYN
|2.316 BYN
|2.324 BYN
|USD
|2.0007 BYN
|1.998 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.1911 BYN
|3.185 BYN
|3.195 BYN