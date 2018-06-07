Мощный взрыв под Багдадом, погибли 20 человек

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 20 человек погибли в результате мощного взрыва, который прогремел в пригороде Багдада, свыше 100 человек получили ранения. Об этом сообщают информагентства.

Уточняется, что в районе Мадинат ас-Садр сдетонировал тайник с боеприпасами и взрывчаткой.

Помимо человеческих жертв, взрывной волной разрушены и значительно повреждены полтора десятка зданий, в том числе школа. Под завалами еще могут оставаться люди.-0-