Мощный взрыв под Багдадом, погибли 20 человек

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 20 человек погибли в результате мощного взрыва, который прогремел в пригороде Багдада, свыше 100 человек получили ранения. Об этом сообщают информагентства.
Уточняется, что в районе Мадинат ас-Садр сдетонировал тайник с боеприпасами и взрывчаткой.
Помимо человеческих жертв, взрывной волной разрушены и значительно повреждены полтора десятка зданий, в том числе школа. Под завалами еще могут оставаться люди.-0-
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