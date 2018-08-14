Мост в итальянской Генуе обрушился после удара молнии

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильный мост Моранди в Генуе обрушился во время грозы, после того как в него ударила молния. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

По официальным данным МВД Италии, в результате обрушения моста погибли 11 человек, в том числе ребенок. Пятеро пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает итальянское информагентство Adnkronos, медики, работающие на месте происшествия, полагают, что число погибших измеряется десятками.

Десятки людей погибли при обрушении моста возле Генуи Из-под обломков уже извлечено несколько автомобилей, водители и пассажиры которых мертвы. Точное число жертв пока установить трудно, продолжается разбор завалов.

Несколько машин вместе с водителями и пассажирами были погребены под обломками обрушившегося моста. Спасателям удалось вытащить из-под завалов лишь немногих выживших.

В настоящее время на месте ЧП работают около 200 пожарных, спасатели и бригады скорой помощи.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен прибыть на место трагедии вечером 14 августа.-0-