Мост в итальянской Генуе обрушился после удара молнии

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильный мост Моранди в Генуе обрушился во время грозы, после того как в него ударила молния. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA, ссылаясь на свидетельства очевидцев.
По официальным данным МВД Италии, в результате обрушения моста погибли 11 человек, в том числе ребенок. Пятеро пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Как сообщает итальянское информагентство Adnkronos, медики, работающие на месте происшествия, полагают, что число погибших измеряется десятками.
Несколько машин вместе с водителями и пассажирами были погребены под обломками обрушившегося моста. Спасателям удалось вытащить из-под завалов лишь немногих выживших.
В настоящее время на месте ЧП работают около 200 пожарных, спасатели и бригады скорой помощи.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен прибыть на место трагедии вечером 14 августа.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3426 BYN
|2.335 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0542 BYN
|2.047 BYN
|2.055 BYN
|RUB
|3.0768 BYN
|3.072 BYN
|3.09 BYN