Мухаммедкалый Абылгазиев назначен премьер-министром Кыргызстана

20 апреля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ о назначении Мухаммедкалыя Абылгазиева на должность премьер-министра.

Другим указом он освобожден от ранее занимаемой должности - руководителя аппарата президента.

Кандидатура Мухаммедкалыя Абылгазиева была ранее утверждена на пост премьер-министра парламентом Кыргызстана. Кроме того, на внеочередном заседании парламента приняты программа, структура и состав 30-го по счету правительства.-0-