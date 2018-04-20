Мухаммедкалый Абылгазиев назначен премьер-министром Кыргызстана

20 апреля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ о назначении Мухаммедкалыя Абылгазиева на должность премьер-министра.
Другим указом он освобожден от ранее занимаемой должности - руководителя аппарата президента.
Кандидатура Мухаммедкалыя Абылгазиева была ранее утверждена на пост премьер-министра парламентом Кыргызстана. Кроме того, на внеочередном заседании парламента приняты программа, структура и состав 30-го по счету правительства.-0-
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