Парламент Кыргызстана утвердил кандидатуру нового премьер-министра

20 апреля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Парламент Кыргызстана утвердил кандидатуру на пост нового премьер-министра. Им стал 50-летний руководитель аппарата президента страны Мухаммедкалый Абылгазиев. Кроме того, на внеочередном заседании парламента депутаты приняли новый состав правительства.
Во время заседания Мухаммедкалый Абылгазиев представил свою правительственную программу "Единство, доверие и созидание". В ней кандидат на пост премьер-министра озвучил, что среди приоритетных направлений работы останутся проекты, направленные на развитие регионов и обеспечение чистой питьевой водой. Также он сказал, что продолжит начатую программу по цифровой трансформации общества.
Постановление парламента об утверждении программы, структуры и состава правительства направят президенту страны на подпись.-0-
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