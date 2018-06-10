Мужчина бросил гранату в ночной клуб в украинских Сумах, есть пострадавшие

10 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В ночном клубе Luna в украинском городе Сумы сегодня рано утром взорвалась боевая граната, пострадали 7 человек.

Сообщается, что 6 июня около 6 утра на линию 102 поступило сообщение о взрыве в ночном клубе областного центра. Выяснилось, что неизвестный взорвал, по предварительным данным, гранату на втором этаже заведения - на площадке перед входом, где в это время находились люди.

Как рассказал начальник управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации Сергей Бутенко, погибших от взрыва гранаты в ночном клубе Сум нет. "В результате взрыва пострадали семь посетителей заведения в возрасте от 20 до 34 лет, из них одна девушка. Двое пострадавших госпитализированы в Сумскую городскую больницу № 5, остальные - в областную клиническую больницу. Их состояние характеризуется как средней тяжести. Тяжелых осколочных ранений нет. С пострадавшими в двух операционных работают хирурги, сосудистые хирурги. Мне через каждые полчаса докладывают о состоянии госпитализированных, и пока оснований говорить о том, что жизнь кого-то из них находится под угрозой, нет", - отметил Сергей Бутенко. По его словам, на место происшествия выезжали пять бригад скорой помощи.

Источники в правоохранительных органах Украины сообщили, что гранату в помещение клуба бросил мужчина, после того как ему не разрешили зайти в это развлекательное заведение.

В настоящее время мужчину, которого подозревают в совершении преступления, задержали. Им оказался 28-летний сумчанин. Он дает объяснения следователям. Ход расследования находится на личном контроле руководителя главного управления Национальной полиции Сумской области Украины.

Следственным отделом Сумского отдела полиции внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, в отношении покушения на убийство, сопротивление работнику полиции, незаконное хранение и использование оружия и боеприпасов и хулиганские действия, совершенные с применением предмета для нанесения телесных повреждений.

Выясняются причины и обстоятельства происшествия.-0-