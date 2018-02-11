Мужчина c мачете напал на прихожан-католиков в Индонезии

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина c мачете напал на прихожан-католиков и священника в Индонезии, пострадали 4 человека, сообщают информационные агентства.
Инцидент произошел в католической церкви в городе Джокьякарта. Раненые были госпитализированы. Городские власти отмечают, что это не теракт. Мотивы пока не установлены, ведется расследование.
Всего во время службы в церкви находилось около 100 человек. Сообщается, что нападавший - 22-летний студент. Он попытался напасть и на прибывших представителей органов правопорядка, в результате чего полицейский применил оружие и ранил нападавшего в живот. По некоторым данным, мужчина скончался.-0-
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