Мужчина прописал в квартире на Урале 7 тыс. человек

Житель Свердловской области Российской Федерации зарегистрировал в одной квартире 7 000 жильцов. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на Следственный комитет РФ.
По данному факту организовали доследственную проверку. В первую очередь выясняется, как такую халатность допустили местные сотрудники миграционной службы отдела полиции.
Опрошен будет также владелец квартиры.
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