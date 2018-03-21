Мужчина прописал в квартире на Урале 7 тыс. человек

Житель Свердловской области Российской Федерации зарегистрировал в одной квартире 7 000 жильцов. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По данному факту организовали доследственную проверку. В первую очередь выясняется, как такую халатность допустили местные сотрудники миграционной службы отдела полиции.

Опрошен будет также владелец квартиры.