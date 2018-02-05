Мужчина с холодным оружием пытался войти в здание администрации президента Ирана

5 февраля, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Стрельба произошла у здания администрации президента Ирана при столкновении сил охраны с вооруженным холодным оружием мужчиной, который пытался войти в здание администрации.
"Сегодня утром в 11 часов по местному времени произошло столкновение между силами охраны и 35-летним человеком, вооруженным холодным оружием, который пытался войти в здание администрации президента", - сообщил заместитель губернатора Тегерана по вопросам безопасности Мохсен Насдж Хамедани .
Он также добавил, что мужчина был задержан силами охраны и передан в больницу.-0-
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