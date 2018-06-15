Мужчина в Новокузнецке застрелил бывшую жену днем посреди улицы

В Новокузнецке мужчина застрелил свою бывшую супругу из ружья на улице возле ее офиса, сообщают информагентства со ссылкой на Следственный комитет России. После этого он покончил с собой.

Мужчина встретил экс-супругу у здания офиса, в котором работала женщина. Он выстрелил в нее из ружья посреди дня. Пострадавшая скончалась на месте. После этого злоумышленник зашел в офис и покончил жизнь самоубийством.

По предварительным данным, мужчина и женщина ссорились на почве ревности. Вероятно, именно это и привело к трагической развязке истории.