МВД Германии читает зашифрованные сообщения в мессенджерах - СМИ

Федеральное ведомство по уголовным делам при МВД Германии в рамках проведения доследственных проверок использует троянскую программу, которая минует шифрование и перехватывает сообщения в наиболее популярных мессенджерах.

Программное обеспечение делает скриншоты экранов с перепиской и отправляет их на сервер. Других подробностей не сообщается.

Пока ведомство не прокомментировало публикацию, однако в середине минувшего года в ФРГ приняли соответствующий пакет законов. На разработку программы выделили 5,8 млн евро, однако широкое использование ПО спецслужбы начали только сейчас.

Ранее правоохранители имели доступ не более чем к 15% сообщений.