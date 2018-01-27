МВД Германии читает зашифрованные сообщения в мессенджерах - СМИ

Федеральное ведомство по уголовным делам при МВД Германии в рамках проведения доследственных проверок использует троянскую программу, которая минует шифрование и перехватывает сообщения в наиболее популярных мессенджерах.
Программное обеспечение делает скриншоты экранов с перепиской и отправляет их на сервер. Других подробностей не сообщается.
Пока ведомство не прокомментировало публикацию, однако в середине минувшего года в ФРГ приняли соответствующий пакет законов. На разработку программы выделили 5,8 млн евро, однако широкое использование ПО спецслужбы начали только сейчас.
Ранее правоохранители имели доступ не более чем к 15% сообщений.
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