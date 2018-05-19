На борту разбившегося на Кубе самолета находились 105 человек

СМИ сообщают подробности о крушении 18 мая на Кубе самолета Boeing-737. Сообщается, что на борту самолета было 105 человек, в том числе пять детей. Такие уточненные данные приводит кубинская газета Granma.

Ранее сообщалось о 104 пассажирах и девяти членах экипажа. Все пассажиры и члены экипажа — иностранные граждане. Граждане каких именно стран находились на борту, не уточняется.

Boeing-737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Global Air, разбился через минуту после взлета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана - Ольгин и пилотировался иностранным экипажем.

Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас. Также сообщается, что самолет загорелся. Трем пассажирам удалось выжить. Один из выживших умер в больнице от ожогов. Двое других находятся в тяжелом состоянии, сообщают информагенства.

На место трагедии прибыл председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель. Аэропорт имени Хосе Марти продолжает работу в обычном режиме.