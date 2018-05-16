На Гавайях объявили красный уровень тревоги из-за вулкана Килауэа

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наивысший, красный, уровень тревоги объявлен на Гавайях из-за усилившегося извержения вулкана Килауэа, сообщают информагентства.

По данным Геологической службы США, в любое время активность вулкана может еще более усилиться. На данный момент на острове образовалось 19 вулканических трещин, лава уже уничтожила десятки жилых домов. Облака вулканического пепла поднимаются в воздух на 3,7 тыс. м.

Извержение вулкана Килауэа началось 3 мая после нескольких землетрясений, которые произошли в регионе. 4 мая была объявлена эвакуация поселений, находящихся в окрестностях вулкана.

На Гавайях объявили новую эвакуацию из-за увеличения числа вулканических трещин Известно, что общее число вулканических трещин возросло до 18. Происходит активный выброс ядовитых газов, а лава уже уничтожила десятки жилых домов.

Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Его высота над уровнем моря составляет 1247 м.-0-