На Гавайях объявили красный уровень тревоги из-за вулкана Килауэа

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наивысший, красный, уровень тревоги объявлен на Гавайях из-за усилившегося извержения вулкана Килауэа, сообщают информагентства.
По данным Геологической службы США, в любое время активность вулкана может еще более усилиться. На данный момент на острове образовалось 19 вулканических трещин, лава уже уничтожила десятки жилых домов. Облака вулканического пепла поднимаются в воздух на 3,7 тыс. м.
Извержение вулкана Килауэа началось 3 мая после нескольких землетрясений, которые произошли в регионе. 4 мая была объявлена эвакуация поселений, находящихся в окрестностях вулкана.
Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Его высота над уровнем моря составляет 1247 м.-0-
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