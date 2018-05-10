На Гавайях объявлено стихийное бедствие

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гавайях в районе Пуна объявлено стихийное бедствие, причиной стала активность вулкана Килауза, сообщают информагентства.

Местные власти скорректировали движение транспорта и организовали пункты временного размещения для людей, которым пришлось покинуть свое жилье. Президенту США Дональду Трампу передан запрос об оказании Гавайям дополнительной помощи для противостояния стихийному бедствию.

Экстренные службы подтвердили информацию о 14 вулканических трещинах. Срочно эвакуироваться были вынуждены жители населенного пункта Ланипуна.

Вулкан Килауза является популярной у туристов достопримечательностью, однако сейчас местные власти просят к нему не приближаться. Нахождение поблизости может угрожать жизни и здоровью туристов, фонтаны вулканической лавы ранее уже поднимались здесь до 70 м в высоту. Выброс лавы, который произошел там в начале мая, сопровождался сильным землетрясением.-0-