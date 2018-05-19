На Кубе объявлен общенациональный траур по жертвам авиакатастрофы

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубинские власти объявили общенациональный траур по жертвам авиакатастрофы самолета Boeing-737, разбившегося недалеко от Гаваны, сообщает БЕЛТА.

Траур продлится с 6.00 19 мая (по местному времени) до 0.00 21 мая. Два дня на Кубе будут приспущены государственные флаги.

Лукашенко направил соболезнование в связи с крушением пассажирского самолета на Кубе Глава государства отметил, что в Беларуси известие о многочисленных человеческих жертвах в результате этой авиакатастрофы восприняли с большой болью и скорбью.

Пассажирский Boeing-737 потерпел крушение 18 мая вскоре после вылета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер, на борту которого находилось 110 человек, следовал в город Ольгин на востоке Кубы.-0-