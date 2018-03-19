На Мадагаскаре в результате шторма погибли 17 человек

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм обрушился на восточную часть острова Мадагаскар, погибли как минимум 17 человек, сообщает ТАСС.
Наибольший ущерб нанесен району Мананара. По данным синоптиков, скорость ветра здесь достигала 85 км/час, а при порывах - около 120 км/час.
Отмечается, что более 6 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.-0-
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