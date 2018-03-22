На Мальдивах отменен режим чрезвычайного положения

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин объявил об отмене режима чрезвычайного положения, который действовал в течение 45 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Режим чрезвычайного положения был введен из-за обострившейся политической ситуации на Мальдивах. В настоящее время напряжение несколько снизилось, в связи с чем руководство страны приняло решение отменить режим ЧП. Предполагается, что это поможет улучшить ситуацию в республике и предотвратить дальнейшие убытки, связанные с уменьшением потока туристов.

5 февраля на Мальдивах был объявлен режим чрезвычайного положения сроком на 15 дней. 20 февраля из-за сложной внутриполитической ситуации правительство продлило режим ЧП еще на 30 дней. Официальной причиной стала "угроза национальной безопасности".-0-