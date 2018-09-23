На мессу Папы римского в Литве пришли более 100 тыс. человек

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа римский Франциск 23 сентября во время апостольского визита в Литву провел публичное богослужение в парке Сантакос в Каунасе. По оценке организаторов, на службу пришли более 100 тыс. человек. По данным портала Delfi, билеты на мессу купили 90 тыс. человек.
Понтифик приехал на службу на открытом автомобиле. Перед началом мессы к верующим обратился епископ Кястутис Кевалас.
Папа римский Франциск в проповеди почтил память жертв нацистского режима и советской оккупации, а также призвал заботиться о социально уязвимых группах людей, в частности этнических меньшинствах, и не поддаваться честолюбию.
Накануне в Каунас прибыли более 1тыс. паломников из Украины, Беларуси, Польши, Латвии и России, которые были размещены в школах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.45 BYN
|2.441 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.0788 BYN
|2.078 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.1389 BYN
|3.12 BYN
|3.138 BYN