На месте крушения вертолета в Хабаровске найдены два бортовых самописца

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хабаровске на месте крушения вертолета Ми-8, при котором погибли 6 человек, обнаружены два бортовых самописца. Черные ящики переданы следственным органам, сообщают информагентства.

Авария вертолета авиакомпании "Восток" Хабаровского края произошла в 11.30 по местному времени (4.30 по московскому), машина совершила жесткую посадку на пустыре в районе улиц Антенная-Хирургическая. По предварительной информации, на борту находились 6 членов экипажа, которые погибли в результате происшествия. При падении вертолета возник пожар, обломки разбросаны в радиусе километра, рассказали в МЧС. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет в сложных погодных условиях. Очевидцы сообщают, что вертолет упал, зацепившись за вышку в тумане.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В связи с инцидентом в Хабаровске введен режим чрезвычайного положения. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать помощь семьям погибших. На место происшествия выехало руководство авиакомпании "Восток".-0-