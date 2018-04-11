На месте крушения вертолета в Хабаровске найдены два бортовых самописца

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хабаровске на месте крушения вертолета Ми-8, при котором погибли 6 человек, обнаружены два бортовых самописца. Черные ящики переданы следственным органам, сообщают информагентства.
Авария вертолета авиакомпании "Восток" Хабаровского края произошла в 11.30 по местному времени (4.30 по московскому), машина совершила жесткую посадку на пустыре в районе улиц Антенная-Хирургическая. По предварительной информации, на борту находились 6 членов экипажа, которые погибли в результате происшествия. При падении вертолета возник пожар, обломки разбросаны в радиусе километра, рассказали в МЧС. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет в сложных погодных условиях. Очевидцы сообщают, что вертолет упал, зацепившись за вышку в тумане.
Видео с места происшествия — в Хабаровске упал вертолёт https://t.co/2QDntLpLdd #Хабаровск #Вертолёт pic.twitter.com/Np5XJdLkac— Пятый канал Новости (@5tv) 11 апреля 2018 г.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В связи с инцидентом в Хабаровске введен режим чрезвычайного положения. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать помощь семьям погибших. На место происшествия выехало руководство авиакомпании "Восток".-0-
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