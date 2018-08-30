На МКС произошла утечка воздуха

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. Об этом завил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

По его словам, на данный момент жизни и здоровью экипажа МКС ничто не угрожает.

"Ночью и утром была нештатная ситуация на МКС - падение давления, утечка воздуха на станции. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка", - сообщил Дмитрий Рогозин. "Американский экипаж собрался в российском сегменте, дальше поочередно происходило перекрытие отсеков для того, чтобы понять, где и что произошло. В итоге мы локализовали проблему", - уточнил гендиректор Роскосмоса.

Глава Роскосмоса пояснил, что проблема была в бортовом отсеке российского корабля "Союз МС" номер 739 ("Союз МС-09"), который отправился на МКС в июне этого года. "Обнаружена микротрещина, скорее всего, это внешнее повреждение. Конструкторы считают, что это результат попадания микрометеорита", - сказал Дмитрий Рогозин. По его словам, на корабле находится весь необходимый ремонтный комплект, принимается решение, каким образом и в какие сроки его использовать. Выход в космос для ремонта "Союза" не потребуется. "Если утечка воздуха идет изнутри в космос, значит, пластину лучше ставить именно изнутри", - пояснил Дмитрий Рогозин.

Официальный представитель НАСА Келли Хампфрис подтвердил, что утечка воздуха не представляет опасности для экипажа орбитального комплекса. "Для экипажа нет никакой непосредственной угрозы", - сказал он. Келли Хампфрис добавил, что разрабатывается возможный план ремонта.-0-