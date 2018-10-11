На острове Ява в результате землетрясения погибли 3 человека

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индонезийской провинции Восточная Ява в результате землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего 10 октября, погибли три человека. Об этом сообщает в Twitter официальный представитель индонезийского национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Еще четыре человека получили ранения, повреждены несколько домов. Угроза цунами не объявлялась.

Эпицентр землетрясения находился в 61 км к северо-востоку от района Ситубондо и залегал на глубине 10 км.

Как сообщает ТАСС, по последним официальным данным, в результате произошедшего 28 сентября землетрясения магнитудой 7,4, а также последовавших за ним цунами и схода селевых потоков в индонезийской провинции Центральный Сулавеси погибли 2045 человек, число раненных превысило 10,6 тыс.-0-