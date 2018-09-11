На пляжах острова Пхукет обнаружены ядовитые морские змеи

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пляжах острова Пхукет (Таиланд) обнаружены ядовитые морские змеи, пишет издание The Phuket News.
В частности, змеи были обнаружены на пляжах Патонг и Най-Янг.
В связи с этим спасатели призывают отдыхающих быть осторожными. При этом они уверяют, что будут следить за безопасностью туристов.
"Морские змеи иногда появляются на пляже, - отметил президент клуба Phuket Lifeguard Club. - Большинство из них уже мертвы, так как не приспособлены к жизни на суше. Но люди должны быть осторожны с ними, поскольку они ядовиты". Он призвал не трогать змей, в том числе при помощи палки. В случае укуса немедленно нужно сообщить об этом спасателям, чтобы они могли оказать первую помощь.-0-
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