На президентских выборах в Бразилии победил Жаир Болсонару

29 октября, Рио-де-Жанейро /БЕЛТА - ТАСС/. Ультраправый депутат парламента Жаир Болсонару одержал победу во втором туре президентских выборов в Бразилии. Таковы официальные данные, обнародованные 28 октября Высшим избирательным судом южноамериканской республики по итогам обработки 99,91% бюллетеней.

Болсонару заручился поддержкой 55,15% избирателей. За его соперника, кандидата от левой Партии трудящихся Фернанду Аддада, проголосовали 44,85% сограждан. Согласно этим данным, победа последнего уже математически невозможна.

Как сообщает корреспондент ТАСС, известие о победе Болсонару многие бразильцы отметили фейерверками и громкими радостными криками, которые были слышны даже в помещении с закрытыми окнами. Согласно кадрам, которые продемонстрировал в прямом эфире телеканал Globo, сторонники победившего кандидата организовали многотысячные манифестации напротив его дома в Рио-де-Жанейро, а также на проспекте Паулиста в Сан-Паулу.

Инаугурация нового главы государства запланирована на 1 января 2019 года, его мандат рассчитан на четыре года.-0-