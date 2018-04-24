На реконструкцию в Сирии потребуется $200-300 млрд - ООН

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирии для восстановления после войны понадобится $200-300 млрд. Об этом заявил сегодня представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Сирии Джейкоб Керн, сообщает ТАСС.

"Реконструкция должна быть огромной. Мы говорим о $200-300 млрд, и это, видимо, самое малое", - сказал Джейкоб Керн.

По его словам, после разрушительных военных действий в Сирии необходимо восстанавливать жилые дома, заводы, линии электропередачи, инфраструктуру.

"Это гуманитарный кризис, и все, у кого есть совесть, поможет сирийцам", - отметил Джейкоб Керн, отвечая на вопрос о том, кто оплатит реконструкцию, учитывая, что ряд стран, негативно настроенных к президенту Сирии Башару Асаду, не хотят этого делать.

Представитель Всемирной продовольственной программы ООН также подчеркнул, что в настоящее время конфликт в Сирии не является "конфликтом сирийцев". Он обратил внимание на то, что в этой стране присутствуют войска глобальных и региональных держав.

В Брюсселе 24 апреля проходит международная донорская конференция по Сирии. Представители более 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в Сирии и состояние политического процесса по урегулированию кризиса в этой стране.-0-