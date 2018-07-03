На спасение таиландских школьников из пещеры могут потребоваться месяцы

Дождливая погода в Таиланде не дает спасателям эвакуировать детей из природного плена. Продолжительные дожди затопили выходы из пещеры.

По словам координатора Национальной комиссии США по спасению из пещер Анмар Мирз, разработаны два основных сценария спасательной операции.

Первый предполагает, что детей обучат подводному плаванию для того, чтобы они могли самостоятельно выбраться. Но этот план считают опасным из-за отсутствия опыта у детей и их общего ослабленного состояния.

Второй вариант заключается в том, что в горной породе пробурят необходимые отверстия и откачают воду, освободив выходы. Этот вариант осложняется тем, что сейчас в этой местности идут непрекращающиеся ливни. Сезон дождей в Таиланде может длиться 4 месяца.

В поисковой операции подростков принимали участие полицейские, военные, волонтеры, дайверы из Китая, США, Великобритании и других стран. Всего участвовали более 1 тыс. человек.