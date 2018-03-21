На США надвигаются сильные снегопады

На Восточное побережье США надвигаются сильные снегопады и порывистый ветер, сообщает ТАСС со ссылкой на местные метеорологические службы.

Сообщается, что неблагоприятные погодные условия приведут к подтоплению в ряде районов.

В связи с надвигающимся штормом власти отменили занятия в школах Нью-Йорка, Филадельфии и столичного округа Колумбия. Также местные аэропорты отменили свыше 3200 субботних рейсов.