На востоке Афганистана прогремел взрыв в семинарии

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Как сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал TOLOnews, атаку в медресе (мусульманская духовная семинария. - Прим. ТАСС) совершил террорист-смертник.

В момент взрыва внутри медреса никого не было. Сотрудники сил безопасности провели спецоперацию, в ходе которой задержали еще четырех боевиков вблизи места взрыва.

О жертвах и пострадавших среди мирного населения информации пока не поступало.

Ни одна из террористических группировок, действующих в стране, еще не взяла на себя ответственность за инцидент.-0-