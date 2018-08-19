На востоке Афганистана прогремел взрыв в семинарии

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Как сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал TOLOnews, атаку в медресе (мусульманская духовная семинария. - Прим. ТАСС) совершил террорист-смертник.
В момент взрыва внутри медреса никого не было. Сотрудники сил безопасности провели спецоперацию, в ходе которой задержали еще четырех боевиков вблизи места взрыва.
О жертвах и пострадавших среди мирного населения информации пока не поступало.
Ни одна из террористических группировок, действующих в стране, еще не взяла на себя ответственность за инцидент.-0-
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